Рух по всім частинам Запорізького мосту планується відкрити до Дня незалежності, - Тимошенко

Міст через річку Дніпро в Запоріжжі в рамках програми президента "Велике будівництво" зводиться безпрецедентними темпами.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента, координатор проекту Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Запоріжжя, де він ознайомився з ходом робіт на об'єкті.
"Минулого року відкрито рух по частині мосту. Завдання - до Дня Незалежності відкрити рух по всіх частинах мосту. Працювати треба і вдень, і вночі. Міст будується темпами, яких не бачила країна. Наше завдання - виконати доручення президента" - заявив Тимошенко.
За словами голови "Укравтодору" Олександра Кубракова, наразі на продовження робіт на мосту виділено 2,2 млрд грн.
"Фінансування є. Той темп, який підрядник взяв, ми зможемо підтримати", - зазначив він.
Повідомляється, що всі необхідні блоки на підходах до мосту вже змонтовано, і мостобудівники готуються до першого етапу насування секції №1. Після цього будуть продовжені роботи зі збирання інших секцій та з монтажу решти блоків.
Тривають роботи з влаштування основи під тимчасові опори на споруді №9, розташованій на острові Хортиця. На будівельному майданчику №1 у районі Кривої бухти на завершальному етапі перебуває збирання четвертої секції прогонової будови мосту.
Крім цього, продовжується укрупнювальне збирання металоконструкцій тимчасових та монтажних опор.
Монтування опор відбувається за допомогою плавкрана LK-800. Загальна вага однієї конструкції - від 400 до 600 тонн.
Висота пілонів, що триматимуть міст - 166 метрів. Таким чином, міст буде найвищим в Україні.
Нагадаємо, Запорізький міст - це магістраль безперервного руху завдовжки понад 9 км, яка складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 27 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.
Будівництво мосту стартувало ще на початку 2000-х, але швидкими темпами відновилося лише у рамках програми президента "Велике будівництво" у 2020 році.
Будівництво моста почалося ще на початку 2000-х, але швидкими темпами відновилося лише у рамках програми Президента «Велике будівництво» в 2020 році.
Як раніше повідомляв Кирило Тимошенко в Facebook, співпраця центральної влади і областей в 2021 році переходить на новий рівень. Це стосується в першу чергу реалізації амбітних інфраструктурних проектів.