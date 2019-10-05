ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Движение в центре Киева перекрыто: карта

Новости » Общество    05.10.2019 - 11:31
Движение в центре Киева перекрыто: карта
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение перекроют почти на 40 улицах и 3 мостах

В Киеве в период с 5 по 6 октября в связи с проведением марафона ограничат движение автомобильного транспорта по центральным улицам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Как сообщается, в связи с проведением марафона будет перекрыто движение транспорта почти на 40 улицах города, а также на трех мостах - Гаванском, Северном и мосту Патона. Так, с 4 по 6 октября перекрыто движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской.

Кроме того, с 05:00 субботы до 22:00 воскресенья, 6 октября, движение транспорта было запрещено на улицах Трехсвятительская и Владимирская. Также частично будет ограничено движение на улицах Михайловской, Большой Житомирской, Владимирской, Богдана Хмельницкого и бульваре Тараса Шевченко.

Отмечается, что движение по улицам будет постепенно восстанавливаться. Так, площадь Победы, улицы Жилянская и Саксаганского будут открыты в 11:15 в воскресенье, доступ до бульвара Дружбы народов и моста Патона появится около 13:15, а по улице Сечевых Стрельцов в 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 5 октября, в период с 19:00 до 20:00 в Киеве будет перекрыто движение транспорта по Крещатику. Ограничение движения вводится в связи с проведением праздничного шествия по случаю открытия киевского международного фестиваля театров кукол.

В Киеве на Троещине произошла драка с применением оружия, есть пострадавшие В Киеве из-за ДТП заблокировано движение на мосту Метро
Новости Украины Киевмарафонограничение движениякарта
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь