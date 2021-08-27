Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталось
Фото: рух на трасі Київ-Харків заблоковано (facebook.com/synegubov)
На трасі М-03 перевернулася вантажівка з каменем. Рух у напрямку Харкова повністю заблокований.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.
Це сталось неподалік повороту на місто Красноград.
"Прошу водіїв поки утриматися від поїздок цією трасою, а тим, хто в дорозі, звернути увагу на те, що об’їхати ДТП можна лише через село Коломацьке", - повідомив голова ОДА.
Фото: рух на трасі Київ-Харків заблоковано (facebook.com/synegubov)