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Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталось

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Харків, П'ятниця 27 серпня 2021 08:09
Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталось Фото: рух на трасі Київ-Харків заблоковано (facebook.com/synegubov)
Автор: Анастасія Рокитна

На трасі М-03 перевернулася вантажівка з каменем. Рух у напрямку Харкова повністю заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку голови Полтавської ОДА Олега Синєгубова.

Це сталось неподалік повороту на місто Красноград.

"Прошу водіїв поки утриматися від поїздок цією трасою, а тим, хто в дорозі, звернути увагу на те, що об’їхати ДТП можна лише через село Коломацьке", - повідомив голова ОДА.

Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталосьФото: рух на трасі Київ-Харків заблоковано (facebook.com/synegubov)

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Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталось
Рух на трасі Київ-Харків заблоковано: що сталось
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