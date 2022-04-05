Движение поездов до Краматорска возобновлено. Будут прибывать с опозданием

Движение поездов до Краматорска, которое было приостановлено из-за ночных обстрелов, возобновлено. Поезда будут прибывать с опозданием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Движение поездов до станции Краматорск восстановлено! Ориентировочно в 13:00 прибудет поезд №45/46. Так же на станцию прибудут и все остальные запланированные поезда с соответствующим опозданием", - отметил он.

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршрут поезда №234/233 Днепр - Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска в 16:30.