Рух поїздів до Краматорська відновлено. Прибуватимуть із запізненням

Рух поїздів до Краматорська, який був призупинений через нічні обстріли, відновлено. Потяги прибуватимуть із запізненням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Рух поїздів до станції Краматорськ відновлено! Орієнтовно о 13:00 прибуде поїзд №45/46. Так само на станцію прибудуть і всі інші заплановані поїзди з відповідним запізненням", - зазначив він.

Крім того, "Укрзалізниця" продовжила маршрут поїзда №234/233 Дніпро - Чоп до Покровська. Поїзд відправлятиметься щодня з 5 квітня з Покровська о 16:30.