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Движение в Киеве затруднено: город сковали пробки

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве образовались пробки в четверг, 30 сентября. Движение транспорта затруднено на проспектах Победы и Степана Бандеры.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на карту Google Maps.

Правый берег

В городе образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, бульваре Леси Украинки, улице Вадима Гетьмана, улице Семена Скляренко, проспекте Степана Бандеры.

Затруднено движение транспорта на улице Набережно-Рыбальская, улице Набережно-Крещатицкая, Северном мосту и мосту Патона.

Левый берег

В Киеве образовались пробки на проспекте Шухевича, бульваре Перова, Броварском проспекте, Харьковском шоссе.

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Киев