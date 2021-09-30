Рух у Києві ускладнено: місто скували затори

У Києві утворились затори у четвер, 30 вересня. Рух транспорту ускладнено на проспектах Перемоги та Степана Бандери.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.
У місті утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери.
Ускладнено рух транспорту на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Північному мосту та мосту Патона.
У Києві утворились затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.