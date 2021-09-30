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Рух у Києві ускладнено: місто скували затори

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві утворились затори у четвер, 30 вересня. Рух транспорту ускладнено на проспектах Перемоги та Степана Бандери.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на карту Google Maps.

Правий берег

У місті утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, бульварі Лесі Українки, вулиці Вадима Гетьмана, вулиці Семена Скляренка, проспекті Степана Бандери.

Ускладнено рух транспорту на вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька, Північному мосту та мосту Патона.

Лівий берег

У Києві утворились затори на проспекті Шухевича, бульварі Перова, Броварському проспекті, Харківському шосе.

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Київ