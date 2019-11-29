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Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Новости » Общество     29.11.2019 - 18:00
Движение в Киеве парализовано: карта пробок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Преимущественно пробки образовались в центре Киева

В Киеве сегодня вечером, 29 ноября, образовались значительные пробки, движение транспорта затруднено особенно на центральных улицах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

На правом берегу большие пробки образовались в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Хрещатик", "Майдан Независимости", "Дружбы Народов", "Олимпийская", "Кловская", "Вокзальная", "Лыбидская".

Также пробки есть на бульваре Тараса Шеченко, Леси Украинки, Бассарабской площади, на улице Вячеслава Черновола, ул. Большая Житомирская, ул. Михаила Грушевского, ул. Жилянская, Большая Васильковская, Саксаганского, Хрещатик, Бульварно-Кудрявской, Воздухофлотском проспекте, Вадима Гельмана.

На левом берегу пробки образовались возле метро "Левобережная", "Осокорки", "Вырлица", "Бориспольская", на Днепровской набережной, проспекте Николая Бажана.

Отметим, что пробки образовались, в частности, из-за проведения ремонтных работ на дорогах.

Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Напомним, в Киеве на Набережном шоссе ограничат движение в ночь на 30 ноября. Ограничения будут действовать с 22:00 29 четверг по 5:00 30 ноября.

Кроме того, в Киеве ограничат движение транспорта на участке дороги Р-03 Северо-восточный обход. Ограничение движения будет с 26 ноября до 1 декабря.

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