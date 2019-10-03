ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Новости » Общество    03.10.2019 - 18:44
Движение в Киеве парализовано: карта пробок
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом и левом берегу

Во вторник, 3 октября, в Киеве образовались вечером многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

На правом берегу столицы пробки образовались на улице Киевской, на Большой Окружной дороге, на Черной горе, на Воздухофлотском проспекте, на улице Глубочицкая, на улице Петра Сагайдачного, на улице Межигорская, на улице Семена Скляренко, на проспекте Степана Бандеры.

Также пробки наблюдаются на Набережном шоссе, на Большой Житомирской, на улице Тургеневская, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Институтская, на улице Круглоуниверситетская, на улице Бассейная, на улице Шота Руставели, на улице Верхний Вал, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Дмитриевская.

Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу Киева

Затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, на бульваре Верховного Совета, на проспекте Гната Хоткевича, на улице Тепловозная, на улице Тростянецкая, на улице Севастопольская, на проспекте Николая Бажана.

Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Кроме того, затруднено движение на мосту Патона, Метро, Южном мосту, Северном мосту.

Напомним, в Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля заблокировано движение на мосту Метро в сторону Левого берега.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 по 6 октября в Киеве будет массово ограничено движения автомобильного транспорта. Ограничения будут вызваны проведением марафона.

В Киеве из-за ДТП заблокировано движение на мосту Метро В Раде объяснили полномочия мэра Киева по новому закону "О столице"
Новости Украины Киевпробки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь