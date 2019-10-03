Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пробки образовались на правом и левом берегу

Во вторник, 3 октября, в Киеве образовались вечером многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки на правом берегу

На правом берегу столицы пробки образовались на улице Киевской, на Большой Окружной дороге, на Черной горе, на Воздухофлотском проспекте, на улице Глубочицкая, на улице Петра Сагайдачного, на улице Межигорская, на улице Семена Скляренко, на проспекте Степана Бандеры.

Также пробки наблюдаются на Набережном шоссе, на Большой Житомирской, на улице Тургеневская, на бульваре Тараса Шевченко, на улице Сечевых Стрельцов, на улице Институтская, на улице Круглоуниверситетская, на улице Бассейная, на улице Шота Руставели, на улице Верхний Вал, на проспекте Победы, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Дмитриевская.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу Киева

Затруднено движение транспорта на Харьковском шоссе, на бульваре Верховного Совета, на проспекте Гната Хоткевича, на улице Тепловозная, на улице Тростянецкая, на улице Севастопольская, на проспекте Николая Бажана.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Кроме того, затруднено движение на мосту Патона, Метро, Южном мосту, Северном мосту.

Напомним, в Киеве в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля заблокировано движение на мосту Метро в сторону Левого берега.

Также РБК-Украина сообщало, что с 4 по 6 октября в Киеве будет массово ограничено движения автомобильного транспорта. Ограничения будут вызваны проведением марафона.