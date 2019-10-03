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Рух у Києві паралізовано: карта затор

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 18:44
Рух у Києві паралізовано: карта затор
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на правому і лівому березі

У вівторок, 3 жовтня, в Києві утворилися ввечері численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google Maps.

Затори на правому березі

На правому березі столиці затори утворилися на вулиці Київській, на Великій Окружній дорозі, на Чорній горі, на Повітрофлотському проспекті, на вулиці Глибочицька, на вулиці Петра Сагайдачного, на вулиці Межигірська, на вулиці Семена Скляренка, на проспекті Степана Бандери.

Також затори спостерігаються на Набережному шосе, на Великій Житомирській, на вулиці Тургенівська, на бульварі Тараса Шевченка, на вулиці Січових Стрільців, на вулиці Інститутська, на вулиці Круглоуніверситетська, на вулиці Басейна, на вулиці Шота Руставелі, на вулиці Верхній Вал, на проспекті Перемоги, на проспекті Космонавта Комарова, на вулиці Дмитрівська.

Рух у Києві паралізовано: карта затор

Фото: скріншот пробок на правому березі

Затори на лівому березі Києва

Ускладнено рух транспорту на Харківському шосе, на бульварі Верховної Ради, на проспекті Гната Хоткевича, на вулиці Тепловозна, на вулиці Тростянецька, на вулиці Севастопольська, на проспекті Миколи Бажана.

Рух у Києві паралізовано: карта затор

Фото: скріншот пробок на лівому березі

Крім того, ускладнено рух на мосту Патона, Метро, Південному мосту, Північному мосту.

Нагадаємо, в Києві в результаті зіткнення вантажівки і легкового автомобіля заблоковано рух на мосту Метро у бік Лівого берега.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 4 по 6 жовтня в Києві буде масово обмежено руху автомобільного транспорту. Обмеження будуть викликані проведенням марафону.

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