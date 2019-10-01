Движение в Киеве парализовано: карта пробок

Во вторник, 1 октября, вечером на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

Пробки на правом берегу Киева

В частности, на правом берегу пробки образовались на проспекте Голосеевском, на улице Васильковская, на бульваре Дружбы Народов, на улице Болсуновская, на улице Евгения Коновальца, на улице Ивана Федорова, на улице Саксаганского, на улице Жилянская, на проспекте Победы, на улице Дегтяревская, на улице Академика Ефремова, на бульваре Академика Вернадского, на Большой окружной дороге, на улице Академика Доброхотова, на улице Николая Краснова, на улице Депутатская, на улице Смоленская, на проспекте Космонавта Комарова, на улице Александра Довженко, на улице Юрия Ильенко, на улице Елены Телиги, на улице Мостицкая, на Оболонском проспекте.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу Киева

На левом берегу пробки образовались на проспекте Соборности, на Русановской набережной, на Броварском проспекте, на бульваре Верховного Совета, на улице Гната Хоткевича, на улице Старосельская, на улице Виталия Шимановского, на улице Андрея Малышко, на Харьковском шоссе.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также пробки наблюдаются на мосту Метро, Гаванском мосту, Северном мосту, Южном мосту, и Дарницком мосту.

Напомним, в Киеве из-за проведения марафона в период с 4 по 6 октября будет ограничено движение автомобильного транспорта в части города. Сообщается, что ограничения будут действовать на проезд автомобильного транспорта. Так, 4 октября с 21:00 будет перекрыто движение Владимирским проездом, улицами Аллы Тарасовой и Малой Житомирской, которое будет открыто 6 октября в 22:00.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве на ремонт закрыли пешеходный мост на проспекте Леся Курбаса. Ожидается, что ремонтные работы закончатся до мая 2020 года.