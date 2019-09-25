Движение в Киеве парализовано: карта пробок

В среду, 25 сентября, вечером на дорогах Киева образовались многочисленные пробки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Google.

Сообщается, что проблемы с движением транспорта наблюдаются на обоих берегах Киева.

Пробки на правом берегу Киева

В частности, на правом берегу пробки образовались на Минском массиве, на улице Богатырская, на площади Фрунзе, на улице Автозаводская, на улице Луговая, на улице Новозабарская, на улице Мукачевская, на улице Бережанская, на улице Вербовая, на улице Сырецкая, на улице Литейная, на улице Кирриловская, на улице Семена Скляренко, на улице Сечевых Стрельцов, на проспекте Победы, на улице Саксаганского, на улице Короленковская, на улице Большая Васильковская, на Днепровском спуске, на Набережном шоссе.

Фото: скриншот пробок на правом берегу

Пробки на левом берегу

Пробки образовались на Харьковском шоссе, на проспекте Юрия Гагарина, на улице Здолбуновской, на проспекте Павла Тычины, на улице Плеханова, на улице Раисы Окипной, на Бориспольском шоссе, на Дарницкой площади, на улице Тепловозная.

Фото: скриншот пробок на левом берегу

Также затруднено движение на Северном и Южном мосту, мосту Патона и Гаванском мосту.

Напомним, с 23 до 26 сентября из-за установки системы автоматического взвешивания грузовых автомобилей перекроют два участка на автодороге Киев-Чоп. Будут перекрываться участки в пределах населенных пунктов Капитановка и Калиновка.

Как сообщало РБК-Украина, пробки в Киеве образовались из-за дорожно-транспортного происшествия с участием 9 автомобилей, в результате которого погиб человек и еще один пострадал.