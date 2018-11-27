Рух на двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею розблокували

Іллюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Поліція Волинської області відкрила кримінальну справу

У Волинській області рух транспорту на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин", що на кордоні з Польщею, повністю відновлений. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на на прес-службу МВС України.

"На Волині рух транспорту на пунктах пропуску "Устилуг" та "Ягодин" повністю відновлений", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що поліція Волинської області відкрила кримінальну справу за фактами блокування автомобілей та групового порушення громадського порядку на пункті пропуску "Ягодин".

Відзначимо, вчора, 26 листопада, біля пункту пропуску "Ягодин" під час акції протесту власників автомобілів на єврономерах сталася масова бійка. Активісти почали кидатися шинами, а фура намагалася переїхати активістів, які перекрили водієві дорогу.

Додамо, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження "Про забезпечення повернення громадян України на територію України", яке стосується водіїв, які виїхали за межі України до вступу закону про легалізацію автомобілів з іноземною реєстрацією в законну силу.