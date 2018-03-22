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Движение автотранспорта восстановлено во всех областях

НовостиОбщество    22.03.2018 - 17:23
Фото: забастовка аграриев (facebook.com/Аграрная Партия)
Фото: забастовка аграриев (facebook.com/Аграрная Партия)

Украинские аграрии перекрывали дороги, страйкуя против изменений в Налоговый кодекс Украины

В Украине закончилась акция протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

"Окончание акции протеста аграриев и восстановление движения на автодорогах", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Украине снова начались акции протеста аграриев с блокированием движения на автодорогах. Проезд по автодорогам был частично заблокирован в четырех областях.

Аналогичные акции состоялись 20 марта.

Причина проведения акций - защита интересов сельхозпроизводителей с целью решения вопроса возмещения НДС при экспорте технических и масличных культур.

Движение автотранспорта восстановлено во всех областях Аграрии бастуют против изменений в Налоговый кодекс
Теги: страйк, протест, аграрии
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