Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рух автотранспорту відновлено в усіх областях

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 17:23
Фото: страйк аграріїв (facebook.com/Аграрна_Партія)
Фото: страйк аграріїв (facebook.com/Аграрна_Партія)

Українські аграрії перекривали дороги, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України

В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

"Закінчення акції протесту аграріїв  та відновлення руху на автодорогах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, в Україні знову розпочалися акції протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Проїзд автошляхами було частково заблоковано у чотирьох областях.

Аналогічні акції відбулися 20 березня.

Причина проведення акцій - захист інтересів сільгоспвиробників з метою вирішення питання відшкодування ПДВ при експорті технічних та олійних культур.

Рух автотранспорту відновлено в усіх областях Аграрії страйкують проти змін до Податкового кодексу
Теги: страйк, протест, аграрии
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top