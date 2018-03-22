Рух автотранспорту відновлено в усіх областях

Українські аграрії перекривали дороги, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України

В Україні закінчилася акція протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Про це повідомила прес-служба "Укравтодору".

"Закінчення акції протесту аграріїв та відновлення руху на автодорогах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, в Україні знову розпочалися акції протесту аграріїв з блокуванням руху на автодорогах. Проїзд автошляхами було частково заблоковано у чотирьох областях.

Аналогічні акції відбулися 20 березня.

Причина проведення акцій - захист інтересів сільгоспвиробників з метою вирішення питання відшкодування ПДВ при експорті технічних та олійних культур.