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Двигуни з AliExpress. Ігнат розкрив особливості "невстановлених" дронів, якими атакує РФ

Фото: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (facebook com yuriy ignat)
Автор: Наталія Гурковська

Під час обстрілу України на неділю, 22 жовтня, російські війська запустили два дрони невстановленого типу. Як виявилося, двигуни для них окупанти купують на AliExpress.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми-Україна".

"Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, "з палок"  ліплять цей "літак" і запускають його в сторону нашої держави", - сказав він.

Попри це, за словами спікера, дрони такого типу - небезпечна ціль

"Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Такі два БПЛА були запущені з північного напрямку", - додав Ігнат.

Обстріл України

У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Сили ППО збили шість ворогових дронів - три "шахеди" і три "Ланцети". Також збито російську ракету Х-59. Зокрема, під ранок 22 жовтня в Дніпропетровській області сили ППО збили ворожу ракету.

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