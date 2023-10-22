Двигуни з AliExpress. Ігнат розкрив особливості "невстановлених" дронів, якими атакує РФ

"Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично з AliExpress там куплені двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати. Це вже не вперше, коли з простих матеріалів, як кажуть, "з палок" ліплять цей "літак" і запускають його в сторону нашої держави", - сказав він.

Попри це, за словами спікера, дрони такого типу - небезпечна ціль

"Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку. Такі два БПЛА були запущені з північного напрямку", - додав Ігнат.

Обстріл України

У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Сили ППО збили шість ворогових дронів - три "шахеди" і три "Ланцети". Також збито російську ракету Х-59. Зокрема, під ранок 22 жовтня в Дніпропетровській області сили ППО збили ворожу ракету.