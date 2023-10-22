Двигатели с AliExpress. Игнат раскрыл особенности "неустановленных" дронов, которыми атакует РФ

"Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их складывает. Фактически с AliExpress там куплены двигатели и таким образом противник будет их применять. Это уже не впервые, когда из простых материалов, как говорится, "из палок" лепят этот "самолет" и запускают его в сторону нашего государства", - сказал он.

Несмотря на это, дроны такого типа - опасная цель

"Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность. Такие два БПЛА сегодня были запущены врагом с северного направления", - добавил Игнат.

Обстрел Украины

В ночь на 22 октября российские оккупанты атаковали Украину ударными БПЛА, управляемыми авиационными и зенитными ракетами.

Силы ПВО сбили шесть врпажеских дронов - три "шахеда" и три "Ланцета". Также сбита российская ракета Х-59. В частности, к утру 22 октября в Днепропетровской области силы ПВО сбили вражескую ракету.