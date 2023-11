Двічі віце-чемпіон Формули-1 оголився зі шляхетною метою: пікантні подробиці

34-річний фін погодився на публікацію своїх світлин у стилі ню у спеціальному календарі. Соціальний проект отримав назву BOTTASS 2024, що стало грою слів із прізвища спортсмена та слова "дупа" англійською.

Боттас таким незвичайним чинном вирішив підтримати наукові дослідження боротьби з раком простати. Кожен екземпляр календаря продають за 19,90 євро. Чверть цієї суми буде перерахована на вивчення онкологічного захворювання.

Ветеран Формули-1 Боттас у нинішньому сезоні набрав 10 очок за кермом швейцарської команди. Найкращий результат фінського пілота – 8-ме місце в Бахрейні та Катарі. Його партнер по стайні Чжоу Гуаньюй здобув лише 6 залікових пунктів.

January, February and March of BOTTASS 2024



5$ of each sale of the calendar go to prostate cancer research of @Movember !https://t.co/baxKM8f0in pic.twitter.com/oVmxcwM1u9