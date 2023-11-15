Дважды вице-чемпион Формулы-1 обнажился с благородной целью: пикантные подробности
Пилот конюшни Королевских автогонок "Альфа Ромео" Валттери Боттас принял участие в откровенной фотосессии, чтобы привлечь внимание к онкологическим заболеваниям у мужчин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter гонщика.
34-летний финн согласился на публикацию своих фотографий в стиле ню в специальном календаре. Социальный проект получил название BOTTASS 2024, что стало игрой слов по фамилии спортсмена и слова "задница" на английском.
Боттас таким необычным действом решил поддержать научные исследования борьбы с раком простаты. Каждый экземпляр календаря продается за 19,90 евро. Четверть этой суммы будет перечислена на исследование онкологического заболевания.
Ветеран Формулы-1 Боттас в нынешнем сезоне набрал 10 очков за рулем швейцарской команды. Лучший результат финского пилота – 8-е место в Бахрейне и Катаре. Его партнер по конюшне Чжоу Гуаньюй завоевал всего 6 зачетных пунктов.
January, February and March of BOTTASS 2024— Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) November 14, 2023
5$ of each sale of the calendar go to prostate cancer research of @Movember !https://t.co/baxKM8f0in pic.twitter.com/oVmxcwM1u9
Кто такой Валттери Боттас
Уроженец общины Настола, увлекся автогонками в 6 лет. Выступал в разных европейских сериях, а в 2010-2012 гг. был тест-пилотом и резервистом "Уильямса".
Дебютировал на уровне F1 в сезоне-2013. За рулем "Уильямса" провел 4 года и перебрался в "Мерседес", где стал напарником Льюиса Хэмилтона. Выступал в немецкой конюшне пять сезонов, в которых по два раза финишировал вторым и третьим в общем зачете чемпионата.
В общей сложности одержал 10 побед, выиграл 20 поулов, показал 19 лучших кругов и 67 раз взошел на подиум (221 гран-при). Занимается благотворительностью на родине, а в 2021 году стал совладельцем хоккейного клуба "Лахти Пеликанс".
К слову, нидерландец Ферстаппен оказался в болиде "Феррари" на тестах в Италии.
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