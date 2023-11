Дважды вице-чемпион Формулы-1 обнажился с благородной целью: пикантные подробности

34-летний финн согласился на публикацию своих фотографий в стиле ню в специальном календаре. Социальный проект получил название BOTTASS 2024, что стало игрой слов по фамилии спортсмена и слова "задница" на английском.

Боттас таким необычным действом решил поддержать научные исследования борьбы с раком простаты. Каждый экземпляр календаря продается за 19,90 евро. Четверть этой суммы будет перечислена на исследование онкологического заболевания.

Ветеран Формулы-1 Боттас в нынешнем сезоне набрал 10 очков за рулем швейцарской команды. Лучший результат финского пилота – 8-е место в Бахрейне и Катаре. Его партнер по конюшне Чжоу Гуаньюй завоевал всего 6 зачетных пунктов.

January, February and March of BOTTASS 2024



5$ of each sale of the calendar go to prostate cancer research of @Movember !https://t.co/baxKM8f0in pic.twitter.com/oVmxcwM1u9