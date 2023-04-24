UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві українки зміцнили позиції у топ-40 рейтингу WTA

Фото: Ангеліна Калініна залишилася першою ракеткою України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Прогрес у класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) впродовж тижня продемонстрували Ангеліна Калініна та Марта Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві вітчизняні тенісистки піднялися вгору в рейтингу професіоналок. Калініна залишилася першою ракеткою України.

26-річна українка в актуальній класифікації вийшла на 34-те місце. В її активі 1272 рейтингових очки. Натомість Костюк набрала 1245 пунктів. За тиждень молода киянка піднялася на дві сходинки (36-та позиція). Зате досвідчена Леся Цуренко втратила чотири місця в рейтингу. У першій сотні також втрималася Катерина Байндль.

Найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна продовжила набирати форму. Поки екс-третя ракетка світу перебуває за межами топ-1000. Прогрес за тиждень – 25 позицій (1088-ме місце).

У лідерах рейтингу WTA без проблем залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 8975 очок. Доповнили трійку найсильніших Аріна Сабаленка з Білорусі та американка Джессіка Пегула.

До слова, напередодні Завацька програла фінал ITF W25 Santa Margherita di Pula в Італії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина