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Завацька програла фінальний матч на турнірі ITF в Італії

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Італія, Неділя 23 квітня 2023 22:03
Завацька програла фінальний матч на турнірі ITF в Італії Фото: українська тенісистка Катаріна Завацька (facebook.com olympicua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 квітня, українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла виграти титул на ґрунтовому турнірі серії ITF.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

У фіналі турніру, що проходив у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія), українка програла Сарі Цакаревич із Франції.

Завацька - Цакаревич - (0-2) 2:6, 4:6

Зазначимо, що після програшу першого сета Завацька вела 2:0 у другій партії, але програла п'ять геймів поспіль і вже не змогла відігратися.

Це був перший фінал Завацької у сезоні. Востаннє вона вигравала титул на турнірі такого рівня у 2019 році.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Еліна Світоліна з перемоги стартувала на турнірі ITF у Швейцарії.

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