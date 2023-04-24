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Две украинки укрепили позиции в топ-40 рейтинга WTA

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Киев, Понедельник 24 апреля 2023 09:44
Две украинки укрепили позиции в топ-40 рейтинга WTA Фото: Ангелина Калинина осталась первой ракеткой Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) в течение недели продемонстрировали Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обе отечественные теннисистки поднялись вверх в рейтинге профессионалок. Калинина осталась первой ракеткой Украины.

26-летняя украинка в актуальной классификации вышла на 34-е место. В ее активе 1272 рейтинговых очка. В свою очередь Костюк набрала 1245 пунктов. В течение недели молодая киевлянка поднялась на две ступеньки (36-я позиция). Зато опытная Леся Цуренко лишилась четырех мест в рейтинге. В первой сотне также удержалась Екатерина Байндль.

Самая сильная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина продолжила набирать форму. Пока экс-третья ракетка мира находится за пределами топ-1000. Прогресс за неделю – 25 позиций (1088-е место).

В лидерах рейтинга WTA без проблем осталась Ига Свентек. Польская теннисистка набрала 8975 очков. Дополнили тройку сильнейших Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула.

Две украинки укрепили позиции в топ-40 рейтинга WTA

К слову, накануне Завацкая проиграла финал ITF W25 Santa Margherita di Pula в Италии.

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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