Две украинки укрепили позиции в топ-40 рейтинга WTA

Прогресс в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) в течение недели продемонстрировали Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Обе отечественные теннисистки поднялись вверх в рейтинге профессионалок. Калинина осталась первой ракеткой Украины.

26-летняя украинка в актуальной классификации вышла на 34-е место. В ее активе 1272 рейтинговых очка. В свою очередь Костюк набрала 1245 пунктов. В течение недели молодая киевлянка поднялась на две ступеньки (36-я позиция). Зато опытная Леся Цуренко лишилась четырех мест в рейтинге. В первой сотне также удержалась Екатерина Байндль.

Самая сильная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина продолжила набирать форму. Пока экс-третья ракетка мира находится за пределами топ-1000. Прогресс за неделю – 25 позиций (1088-е место).

В лидерах рейтинга WTA без проблем осталась Ига Свентек. Польская теннисистка набрала 8975 очков. Дополнили тройку сильнейших Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула.