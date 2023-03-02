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Дві цілі. ГУР пояснило, навіщо Росія створює напруження в Молдові

Фото: ГУР пояснило, навіщо Росія створює напруження в Молдові (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

РФ влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі. Аби відвернути увагу світу від війни в Україні та аби продемонструвати якусь "перемогу" для російського народу.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

За його словами, воєнна розвідка України фіксує ті події, що зараз відбуваються в Молдові і так званій невизнаній республіці Придністров'я.

"У Придністров'ї в росіян є дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не тих складах уже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію - під "чужим прапором", - зазначив Черняк.

Він нагадав, що за таким сценарієм росіяни колись влаштовували подібне в Донецьку та Луганську.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", - пояснив Черняк.

По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.

"Адже вони не досягли жодного результату в своїй так званій "спеціальній воєнній операції". Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію наче "світ за них", "народ Молдови за нас", - зауважив Черняк.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан висловив переконання, що Росія не вторгнеться в його країну, оскільки не спроможна вести бої на двох фронтах і їй не вистачить для цього ресурсів

Детальніше про те, навіщо Росія загострює ситуацію в Молдові, читайте в матеріалі РБК-Україна "Російський хаос у Кишиневі. Що відбувається у Молдові і чи є загроза Україні".

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