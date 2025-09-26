Дві третини захищених енергоспоживачів не мають стосунку до критичної інфраструктури, - Рябцев

Борги на ринку електроенергії зростають через надмірно роздутий перелік так званих захищених споживачів. Це підприємства та організації, які держава визнала критично важливими та які отримали особливі умови постачання електрики.

"Не знаю чому так, але ось така ситуація є. Але скорочення переліку захищених споживачів не входить у повноваження НКРЕКП, воно входить вповноваження лише Кабінету Міністрів", - каже він.

Експерт розповів, що відповідне завдання було поставлено перед Міністерством енергетики, і воно має до кінця цього року розробити проєкт постанови уряду, який передбачає новий механізм формування тих самих переліків захищених споживачів, критерії потрапляння до цього переліку і переформатування цього самого переліку.

За словами Рябцева, у списку нині є багато компаній, що не мають нічого спільного з критичною інфраструктурою, проте користуються пільгами.

"Там зараз до двох третин тих підприємств, які не мають жодного стосунку до критичної інфраструктури. З яких причин, чому вони туди потрапили - невідомо, але досі вони там, і це означає, що величезна кількість суб'єктів у нас зараз не сплачує за спожиту електричну енергію і при цьому їх неможливо від'єднати від мережі, тому що це заборонено відповідними рішеннями Кабміну", - пояснив Геннадій Рябцев.

Він підкреслив, що проблему мали вирішити ще кілька років тому. Експерт називає ситуацію "повним парадоксом", адже постанову мали розробити ще два з половиною роки тому, коли було ухвалено відповідне рішення Радою національної безпеки й оборони.

"Два з половиною роки! Хто там лобіює чи це байдуже всім - ухвалення такого рішення, не знаю, це не моя справа розбиратися, тому що це право компетентних органів розбиратися, чому досі цього не зроблено", - наголосив Рябцев.