Две трети защищенных энергопотребителей не имеют отношения к критической инфраструктуре, - Рябцев
Долги на рынке электроэнергии растут из-за чрезмерно раздутого перечня так называемых защищенных потребителей. Это предприятия и организации, которые государство признало критически важными и получили особые условия поставки электричества.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
"Не знаю почему так, но вот такая ситуация есть. Однако сокращение перечня защищенных потребителей не входит в полномочия НКРЭКУ, оно входит в полномочия только Кабинета Министров", - говорит он.
Эксперт рассказал, что соответствующая задача была поставлена перед Министерством энергетики, и оно должно до конца этого года разработать проект постановления правительства, предусматривающий новый механизм формирования тех же перечней защищенных потребителей, критерии попадания в этот перечень и переформатирование этого самого перечня.
По словам Рябцева, в списке сейчас много компаний, которые не имеют ничего общего с критической инфраструктурой, однако пользуются льготами.
"Там сейчас до двух третей тех предприятий, которые не имеют никакого отношения к критической инфраструктуре. По каким причинам, почему они туда попали - неизвестно, но до сих пор они там, и это означает, что огромное количество субъектов у нас сейчас не платит за потребленную электрическую энергию и при этом их невозможно отсоединить от сети, потому что это запрещено соответствующими решениями Кабмина", - объяснил Геннадий Рябцев.
Он подчеркнул, что проблему предстояло решить еще несколько лет назад. Эксперт называет ситуацию "полным парадоксом", ведь постановление должно было быть разработано еще два с половиной года назад, когда было принято соответствующее решение Советом национальной безопасности и обороны.
"Два с половиной года! Кто там лоббирует или это безразлично всем - принятие такого решения, не знаю, это не мое дело разбираться, потому что это право компетентных органов разбираться, почему до сих пор этого не сделано", - подчеркнул Рябцев.
Долги на рынке электроэнергии
Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн. По его мнению, в таких условиях долги населения (около 10 млрд грн) являются лишь индикатором общей болезни рынка.
Также эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокоп заявлял, что долговый кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития нового поколения.