Дві третини українців мають близьких на фронті

У вересні 65% українців заявили, що мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Крім того, 49% опитаних зазначили, що мають серед близьких тих, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

У суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 94% довіряють військовим ЗСУ, 94% - ветеранам нинішньої війни та 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Опитування проведено 5-7 вересня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.