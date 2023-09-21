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Дві третини українців мають близьких на фронті

Україна, Четвер 21 вересня 2023 14:34
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Дві третини українців мають близьких на фронті Фото: Більшість українців мають близьких на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 65% українців заявили, що мають серед близьких тих, хто воював чи воює на фронті, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 49% опитаних зазначили, що мають серед близьких тих, хто брав участь у воєнних діях на території України, з 2014 по 2021 роки.

Дві третини українців мають близьких на фронті

У суспільстві надалі фіксуються найвищі показники довіри до військових: 94% довіряють військовим ЗСУ, 94% - ветеранам нинішньої війни та 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Дві третини українців мають близьких на фронті

Опитування проведено 5-7 вересня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

За інформацією Міністерства оборони України діяльність сектору безпеки та оборони сьогодні забезпечують понад мільйон людей у різних структурах. Зокрема, з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну до Збройних сил України мобілізовано 700 тисяч осіб, до Державної прикордонної служби України - 60 тисяч, до Національної гвардії України - 90 тисяч, до Національної поліції України - 100 тисяч.

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