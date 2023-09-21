У двух третей украинцев есть близкие на фронте

В сентябре 65% украинцев заявили, что у них есть среди близких те, кто воевал или воюет на фронте, начиная с 24 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Кроме того, 49% опрошенных отметили, что имеют среди близких участвовавших в военных действиях на территории Украины с 2014 по 2021 годы.

В обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 94% доверяют военным ВСУ, 94% - ветеранам нынешней войны и 93% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

Опрос проведен 5-7 сентября 2023 года по всей Украине, за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.