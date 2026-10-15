Дві третини розвідданих для України надходять від Європи, - глава МЗС Франції

Дві третини розвідувальних даних, які українські військові отримують від західних партнерів, надходять від європейських країн, зокрема з Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Franceinfo .

Під час ефіру на France Inter французький міністр закликав не піддаватися впливу дезінформації Кремля.

За його словами, російська пропаганда намагається підірвати підтримку України.

"Не дозвольмо пропаганді російського диктатора Володимира Путіна забруднити нас", - наголосив Жан-Ноель Барро.

Він зазначив, що Кремль та його тролі в соціальних мережах намагаються "відбити бажання" у громадян України та Європи продовжувати боротьбу й підтримку.

Голова МЗС Франції підкреслив, що війна триває не лише на полі бою, але й "в головах людей".

Коментуючи чутки про можливе припинення підтримки з боку західних союзників, Барро нагадав, що з початку повномасштабної війни неодноразово лунали прогнози про швидке падіння України чи вихід США з допомоги.

"Європа надає Києву "основну підтримку" вже дуже довго", - підкреслив він.

Окремо міністр висловився щодо угоди адміністрації президента США Дональда Трампа з Москвою про постачання дизельного палива.

На його переконання, цей факт не свідчить про посилення РФ, адже через жорсткі європейські санкції видобуток вуглеводнів у Росії поступово знижується.