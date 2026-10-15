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Две трети разведданных для Украины поступают от Европы, - глава МИД Франции

15:25 15.10.2026 Чт
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aimg Сергей Козачук
Две трети разведданных для Украины поступают от Европы, - глава МИД Франции Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
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Две трети разведывательных данных, получаемых украинскими военными от западных партнеров, поступают от европейских стран, в том числе из Франции.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo.

Во время эфира на France Inter французский министр призвал не подвергаться влиянию дезинформации Кремля.

По его словам, российская пропаганда пытается подорвать поддержку Украины.

"Не позволим пропаганде российского диктатора Владимира Путина запачкать нас", - подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что Кремль и его тролли в социальных сетях пытаются "отбить желание" у граждан Украины и Европы продолжать борьбу и поддержку.

Глава МИД Франции подчеркнул, что война продолжается не только на поле боя, но и "в головах людей".

Комментируя слухи о возможном прекращении поддержки со стороны западных союзников, Барро напомнил, что с начала полномасштабной войны неоднократно раздавались прогнозы о скором падении Украины или выходе США из помощи.

"Европа оказывает Киеву "основную поддержку" уже очень долго", - подчеркнул он.

Отдельно министр высказался по поводу соглашения администрации президента США Дональда Трампа с Москвой о поставках дизельного топлива.

По его убеждению, этот факт не свидетельствует об усилении РФ, ведь из-за жестких европейских санкций добыча углеводородов в России постепенно снижается.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что не видят признаков прекращения обмена разведывательными данными между Соединенными Штатами и Украиной.

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что разведка США якобы угрожал украинскому посольству остановить передачу данных в случае продолжения атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Пока эту угрозу не реализовали, однако риск остается.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина возобновляет удары по российским НПЗ.

По его словам, запрет на такие атаки был отменен на фоне проблем с разведданными и сбоев в работе системы Starlink во время массированных обстрелов.

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