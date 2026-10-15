Две трети разведданных для Украины поступают от Европы, - глава МИД Франции

Две трети разведывательных данных, получаемых украинскими военными от западных партнеров, поступают от европейских стран, в том числе из Франции.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Franceinfo .

Во время эфира на France Inter французский министр призвал не подвергаться влиянию дезинформации Кремля.

По его словам, российская пропаганда пытается подорвать поддержку Украины.

"Не позволим пропаганде российского диктатора Владимира Путина запачкать нас", - подчеркнул Жан-Ноэль Барро.

Он отметил, что Кремль и его тролли в социальных сетях пытаются "отбить желание" у граждан Украины и Европы продолжать борьбу и поддержку.

Глава МИД Франции подчеркнул, что война продолжается не только на поле боя, но и "в головах людей".

Комментируя слухи о возможном прекращении поддержки со стороны западных союзников, Барро напомнил, что с начала полномасштабной войны неоднократно раздавались прогнозы о скором падении Украины или выходе США из помощи.

"Европа оказывает Киеву "основную поддержку" уже очень долго", - подчеркнул он.

Отдельно министр высказался по поводу соглашения администрации президента США Дональда Трампа с Москвой о поставках дизельного топлива.

По его убеждению, этот факт не свидетельствует об усилении РФ, ведь из-за жестких европейских санкций добыча углеводородов в России постепенно снижается.