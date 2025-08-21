Дві третини американців проти ідеї подарувати Путіну частину території України

В опитуванні The Economist/YouGov на запитання "Скільки території України ви готові передати Росії після війни?" 68% респондентів відповіли "нічого".

Ще 21% учасників опитування вагалися з відповіддю, 5% висловилися за передачу "частини" української території, 2% за "половину", а 1% - за "більшу частину".



При цьому 27% американців вважають Україну союзником, 38% - дружньою країною. Тільки 12% вважають Україну недружньою країною, а 4% - ворожою.



Навпаки, Росію вважають союзником 2% респондентів, 9% - дружньою країною. А 28% вважають Росію недружньою країною, а 46% - ворожою.



У війні на боці України перебувають 66% американців і 3% - на боці Росії.



Політичний контекст

Трамп протягом тижня зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним на території США. Путін, як повідомляється, хоче включити в угоду більшу частину східного Донбасу, тоді як Україна відкидає передачу територій.

Президент США наполягає на особистій зустрічі Зеленського і Путіна, проте сторони залишаються далекими в питаннях умов миру. Україна вимагає припинення вогню перед офіційними переговорами, прохання, яке Трамп раніше підтримував, але зняв після зустрічі з Путіним в Алясці минулого тижня.

Сигнали Росії

Цього тижня Москва дала зрозуміти, що не поспішає організовувати зустріч Путіна і Зеленського. Російська влада також заявила, що переговори між союзниками НАТО і Україною про післявоєнні гарантії безпеки не мають сенсу без участі Росії.

"Ми не можемо погодитися з тим, що зараз пропонується вирішувати питання колективної безпеки без Російської Федерації. Це не спрацює", - заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції.

Методика опитування

Опитування The Economist/YouGov проводили з 15 до 18 серпня серед 1 568 респондентів. Похибка становила 3,5 процентних пункти.