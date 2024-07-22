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По дві та три черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня

Фото: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні, у вівторок, 23 липня, графіки відключення електроенергії будуть діяти протягом всієї доби. У другій половині дня обмеження збільшаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться в повідомленні.

При цьому з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

В інші години доби діятимуть дві черги відключень. 

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, через дефіцит в енергосистемі в Україні вже кілька місяців діють графіки відключення електроенергії.

Днями прем'єр України Денис Шмигаль повідомляв, що після 20-х чисел липня обмежувати електропостачання в рамках графіків будуть менше.

Як розповів голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, відключення світла в Україні будуть значно меншими в серпні, вересні та жовтні. У якийсь час за цей період дефіциту може не бути взагалі.

Водночас у Міненерго заявили, що ситуація зі світлом в Україні останнім часом вже покращилася.

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УкренергоЕлектроенергіяВідключеня світла