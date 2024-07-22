По дві та три черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 23 липня

"Завтра, 23 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - йдеться в повідомленні.

При цьому з 14:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

В інші години доби діятимуть дві черги відключень.