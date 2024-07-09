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По дві та три черги: в "Укренерго" розповіли, як вимикатимуть світло 10 липня

Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключення світла 10 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у середу, 10 липня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"10 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби", - сказано у повідомленні.

Як уточнили в "Укренерго" з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Водночас сьогодні, 9 липня, "Укренерго" зменшило обсяг обмежень споживання електроенергії для українців. Це стало можливим завдяки постачанню електроенергії з ЄС.

Як відключають світло в Україні

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що з 9 по 24 липня проведуть вимірювання споживання світла. Однак пізніше через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку їх скасували.

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