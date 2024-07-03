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У дві та три черги. Стало відомо, як завтра вимикатимуть світло

Ілюстративне фото: українцям розповіли, як будуть діяти графіки 4 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У четвер, 4 липня, в Україні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як пояснили у компанії, завтра, 4 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби.

"З 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин - три черги," - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що живлення об’єктів критичної інфраструктури обмежуватись не буде.

Відключення світла в Україні

Після того, як Росія знищила значну частину енергогенерації в Україні, було запроваджено погодинні графіки відключення електроенергії. Однак українців попереджають, що ситуація з електропостачанням може погіршитися через те, що у липні буде відбуватись ремонт декількох енергоблоків АЕС.

Однак сьогодні член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко розповів, що після 20-х чисел липня графіки відключення світла будуть послаблені.

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