Дві світові тютюнові компанії потрапили в український список спонсорів війни

Дві провідні тютюнові компанії світу Philip Morris International та Japan Tobacco International було внесено в список міжнародних спонсорів війни. Компанії продовжують вести бізнес в РФ та підтримувати економіку країни сплатою значних податків до її бюджету.

У НАЗК зазначили, що у Росії Philip Morris International представлена двома афілійованими компаніями, а також організацією ТОВ "Филип Моррис Сейлз енд Маркетинг" з філіями приблизно в 100 містах країни.

При цьому зазначається, що сукупний обсяг інвестицій Philip Morris International у РФ перевищує 2 млрд доларів США.

Згідно з даними фінансової звітності російського підрозділу Philip Morris, виторг компанії у перший рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну зросла на 8% до 140,3 млрд рублів, а чистий прибуток до 48,2 млрд рублів, що на 45% більше, ніж у 2021 році. Відповідно, податку на прибуток до бюджету агресора було сплачено на суму понад 136 млн доларів.

Крім того, ще на початку повномасштабної війни Philip Morris заявив про намір продати свій російський бізнес, щоби зберегти свою репутацію. Однак усі "спроби" продати російський бізнес начебто не мали успіху, і корпорація досі лишається одним з найбільших платників податків до російського бюджету.

Друга компанія, Japan Tobacco International (JTI), є безсумнівним лідером тютюнового ринку в Росії, частка ринку складає близько 34,9%. Вона є однією з найбільших FMCG-компаній у країні за обсягом продажів.

JTI найбільший інвестор і провідний платник податків у російській тютюновій індустрії. За останні 20 років інвестиції JTI в економіку РФ перевищили 4,6 мільярда доларів. Податкові платежі компанії 2020 року забезпечили 1,4% доходу федерального бюджету РФ.

Хоч представники JTI заявляли, що JT Group призупинила нові інвестиції та маркетингову діяльність у Росії, але компанія все ще продовжує виробляти та поширювати продукцію у РФ.

Нагадаємо, НАЗК внесло найбільшу у світі приватну алкогольну компанію Bacardi Limited у список спонсорів війни.

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