Две мировые табачные компании попали в украинский список спонсоров войны

Две ведущие табачные компании мира Philip Morris International и Japan Tobacco International были внесены в список международных спонсоров войны. Компании продолжают вести бизнес в РФ и поддерживать экономику страны уплатой значительных налогов в ее бюджет.

В НАПК отметили, что в России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями, а также организацией ООО "Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг" с филиалами примерно в 100 городах страны.

При этом отмечается, что доля рынка "Филип Моррис" в России составила 30,1% в 2019 году, из-за чего компания является одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет, за счет которого затем содержится и российская армия.

Совокупный объем инвестиций Philip Morris International в РФ превышает 2 млрд долларов США.

Согласно данным финансовой отчетности российского подразделения Philip Morris, выручка компании в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину выросла на 8% до 140,3 млрд рублей, а чистая прибыль до 48,2 млрд рублей, что на 45% больше, чем в 2021 году. Соответственно, налога на прибыль в бюджет агрессора было уплачено на сумму более 136 млн долларов.

Кроме того, еще в начале полномасштабной войны Philip Morris заявил о намерении продать свой российский бизнес, чтобы сохранить свою репутацию. Однако все "попытки" продать российский бизнес вроде бы не увенчались успехом, и корпорация до сих пор остается одним из крупнейших налогоплательщиков в российский бюджет.

Вторая компания, Japan Tobacco International (JTI), является несомненным лидером табачного рынка в России, доля рынка составляет около 34,9%. Она является одной из крупнейших FMCG-компаний в стране по объему продаж.

JTI крупнейший инвестор и ведущий налогоплательщик в российской табачной индустрии. За последние 20 лет инвестиции JTI в экономику РФ превысили 4,6 миллиарда долларов. Налоговые платежи компании в 2020 году обеспечили 1,4% дохода федерального бюджета РФ.

Хотя представители JTI заявляли, что JT Group приостановила новые инвестиции и маркетинговую деятельность в России, но компания все еще продолжает производить и распространять продукцию в РФ.

Напомним, НАПК внесло крупнейшую в мире частную алкогольную компанию Bacardi Limited в список спонсоров войны.

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