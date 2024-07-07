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Дві речі. Кулеба назвав очікування України від саміту НАТО

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький, Віталій Носач

Україна очікує, що рішення ювілейного 75-го саміту НАТО, який пройде цього тижня у Вашингтоні, буде включати дві речі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби на прес-конференції в Києві.

"Наші очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатиме дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, та суттєвий крок до членства в НАТО", - сказав глава українського МЗС.

Інші подробиці щодо очікувань України від саміту Кулеба відмовився розкривати.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Цього тижня, з 9 по 11 липня, у Вашингтоні відбудеться саміт НАТО. Одним з головних питань порядку денного зустрічі 32 лідерів держав-членів буде Україна. Як раніше анонсувалося, на саміті може бути ухвалене рішення про посилення української протиповітряної оборони, а також буде обговорюватися майбутнє членство України в Альянсі.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, на саміті у Вашингтоні також планують узгодити значний пакет допомоги для України.

Крім того, на полях саміту можлива зустріч президента Володимира Зеленського з американським лідером Джо Байденом. Принаймні, до такої зустрічі йде підготовка в Білому домі.

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НАТОСполучені Штати АмерикиВашингтонДмитро Кулеба