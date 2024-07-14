UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО

Ілюстративне фото: українські захисники збили ракети та дрони росіян (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 14 липня, вночі збили дві російські крилаті ракети. Також вони знищили кілька розвідувальних дронів ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, протиповітряна оборона сходу України сьогодні, 14 липня, вночі збила:

  • дві керовані авіаційні ракети типу Х-59/Х-69;
  • три розвідувальні безпілотники "Орлан-10";
  • один розвідувальний безпілотник ZALA.

Удар по Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 14 липня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області.

Внаслідок такої атаки росіян у Криворізькому районі постраждала 67-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППОПовітряні сили УкраїниВійна в УкраїніРакетиДрони