Дві ракети та дрони. У Повітряних силах розповіли про нічні результати роботи ППО

Українські захисники сьогодні, 14 липня, вночі збили дві російські крилаті ракети. Також вони знищили кілька розвідувальних дронів ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
За інформацією військових, протиповітряна оборона сходу України сьогодні, 14 липня, вночі збила:
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні, 14 липня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської області.
Внаслідок такої атаки росіян у Криворізькому районі постраждала 67-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу.
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