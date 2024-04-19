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Две ПВО, три ракеты и около 900 оккупантов. Потери РФ в Украине за сутки

Украина, Пятница 19 апреля 2024 08:19
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Две ПВО, три ракеты и около 900 оккупантов. Потери РФ в Украине за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 19 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро пятницы, 19 апреля, составили 870 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 457 830 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили две ПВО и три ракеты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 457830 (+870) человек ликвидировано;
  • танков - 7205 (+9) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13852 (+17) ед.;
  • артиллерийских систем - 11658 (+21) ед.;
  • РСЗО - 1046 ед.;
  • средства ПВО - 762 (+2) ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9311 (+27) ед.;
  • крылатые ракеты - 2096 (+3) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15671 (+53) ед.;
  • специальная техника - 1915 ед.

Ситуация на фронте

В Украине на фронте в течение суток произошло 86 боевых столкновений. Враг активно штурмует позиции Сил обороны на трех направлениях в Донецкой области.

В частности, как отмечают в Институте изучения войны, на фронте в Украине продолжаются позиционные бои на большинстве направлений. Фиксируется продвижение российских захватчиков к северо-западу от Авдеевки, а украинские защитники отразили определенные позиции в районе села Бердичи.

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