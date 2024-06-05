Дві ППО "Панцир" і не тільки. ЗСУ завдали значних втрат РФ на півдні

"Минус два "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами", - розповів він.

Що відомо про "Панцир"

Панцир-С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування.

Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу.

Також може здійснювати захист об'єкта, що обороняється, від наземних і надводних загроз.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку протягом доби російські окупанти 14 разів атакували позиції ЗСУ. Відбито 11 наступальних дій противника. Досі тривають три бойові зіткнення.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на півночі Харківської області. У той же час глава окупаційної адміністрації визнав, що темп наступальних операцій РФ сповільнився.

За останніми даними Генштабу, з початку доби, 5 червня, на фронті зафіксовано 38 бойових зіткнень. На Покровському напрямку продовжуються 5 ворожих атак.