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Дві ППО "Панцир" і не тільки. ЗСУ завдали значних втрат РФ на півдні

Україна, Середа 05 червня 2024 13:25
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Дві ППО "Панцир" і не тільки. ЗСУ завдали значних втрат РФ на півдні Фото: ЗСУ знищили дві установки "Панцир" росіян на півдні (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові знищили дві системи ППО окупантів на південному напрямку. Також вдалося "відмінусувати" два пункти - командний та управління дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Дмитра Плетенчука.

"Минус два "Панцирі" на нашому напрямку. Туди ж і командний пункт та пункт управління дронами", - розповів він.

Що відомо про "Панцир"

Панцир-С1 - російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРПК) наземного та морського базування.

Призначений для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх сучасних та перспективних засобів повітряного нападу.

Також може здійснювати захист об'єкта, що обороняється, від наземних і надводних загроз.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, на Куп'янському напрямку протягом доби російські окупанти 14 разів атакували позиції ЗСУ. Відбито 11 наступальних дій противника. Досі тривають три бойові зіткнення.

При цьому, як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська нещодавно просунулися поблизу Вовчанська на півночі Харківської області. У той же час глава окупаційної адміністрації визнав, що темп наступальних операцій РФ сповільнився.

За останніми даними Генштабу, з початку доби, 5 червня, на фронті зафіксовано 38 бойових зіткнень. На Покровському напрямку продовжуються 5 ворожих атак.

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