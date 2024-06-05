Две ПВО "Панцирь" и не только. ВСУ нанесли значительные потери РФ на юге

Украинские военные уничтожили две системы ПВО оккупантов на южном направлении. Также удалось "отминусовать" два пункта - командный и управления дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрия Плетенчука.

"Минус два"Панцири" на нашем направлении. Туда же и командный пункт и пункт управления дронами", - рассказал он.

Что известно о "Панцире"

Панцирь-С1 - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Купянском направлении в течение суток российские оккупанты 14 раз атаковали позиции ВСУ. Отражены 11 наступательных действий противника. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

При этом, как отмечают в Институте изучения войны, российские войска недавно продвинулись вблизи Волчанска на севере Харьковской области. В то же время глава оккупационной администрации признал, что темп наступательных операций РФ замедлился.

По последним данным Генштаба, с начала суток, 5 июня, на фронте зафиксировано 38 боевых столкновений. На Покровском направлении продолжаются 5 вражеских атак.