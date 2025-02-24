Буданов назвав дві події, які в перші дні змінили хід війни

За його словами, дві події, які змінили перебіг російської операції, відбулися в Гостомелі та Мощуні.

"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака", - розповів Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Ще однією значущою подією Буданов називає бої в Ірпені, які частково розділили угруповання росіян і після цього почався відступ окупанта.