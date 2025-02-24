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Буданов назвав дві події, які в перші дні змінили хід війни

Фото: Кирило Буданов, голова Головного управління розвідки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Катерина Черніговець

Бої за Гостомель і Мощун завадили здійснити план Росії взяти "Київ за три дні". Вони змінили хід операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, дві події, які змінили перебіг російської операції, відбулися в Гостомелі та Мощуні.

"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом на смузі в Гостомелі. І літаки були в повітрі. Це всім відомі факти. Але врешті-решт ми зруйнували ці плани разом із підрозділами Нацгвардії, які були там у пункті постійної дислокації, приймали перші бої. І врешті-решт зробили умови, за яких росіяни так і не змогли посадити туди жодного літака", - розповів Буданов, зазначивши, що другим був Мощун, і якби упав Мощун, росіяни б зайшли до Києва.

Ще однією значущою подією Буданов називає бої в Ірпені, які частково розділили угруповання росіян і після цього почався відступ окупанта.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна наводило хронологію подій 24 лютого 2022 року, коли РФ здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Також читайте в матеріалі РБК-Україна історії сім'ї з Бучі, яка пережила окупацію, захисника Гостомельського аеропорту і ветерана, який захищав Ірпінь у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ.

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Кирило БудановВійна в Україні