Дві педалі: вчимось їздити на машині з АКП

Трансмісія, створена для полегшення керування автомобілем, потребує таки від водія певних навичок і попереднього навчання, хоча і мінімального. Тим більше, що у більшості випускників автошкіл водійське вміння базується на управлінні машиною з механікою. Відтак, при пересіданні на машину з АКП доводиться перенавчатися.

Справді небезпечна помилка

Трохи підготуватись до їзди на автоматі вулицями і заміськими шляхами слід хоча б тому, що одна з найтиповіших помилок водія при цьому може призвести до аварії. Проблема у тому, що вчорашній водій машини з механікою на перших порах часто намагається натиснути педаль зчеплення. Але замість неї нога потрапляє на широку гальмівну педаль – і в результаті машина стає на дорозі як вкопана.

Коли таке станеться у щільному потоці машин, завершитись помилка може аварією, бо колеги-водії позаду вас можуть не зреагувати вчасно. До речі, подібні дії вважаються порушенням Правил дорожнього руху. Власне, і без аварійної ситуації такий пошук зчеплення іноді завершується неприємностями – передній пасажир може вдаритися о лобове скло.

Як правильно їздити на машині з автоматом

Перш за все слід розібратись з алгоритмом взаємодії органів керування, адже замок запалювання, гальмівна педаль і селектор коробки пов’язані між собою. Інакше для водія буде сюрпризом, коли селектор трансмісії не буде рухатись з положення Parking без натиснутої педалі гальм або при заглушеному моторі. А буває, що не можна витягнути ключ із замка запалювання аж доки селектор не буде поставлено в положення P.

Ноги на місці. Головне правило початківця за кермом машини з АКП – привчити себе у перший період під час руху тримати ліву ногу, підібраною під сидіння. Чим далі вільна нога буде від відсутньої педалі зчеплення (а насправді від гальмівної педалі) – тим краще.

Покажчик режиму. Навчіться швидко знаходити на щитку приладів індикатор, який показує активний режим АКП, щоб слідкувати за ним під час маніпуляцій із важелем.

Режим D і гальма. Не привчайтеся під час коротких зупинок на перехресті ставити селектор в режим N чи P. Це не має сенсу з технічної точки зору, а крім того, випадкова помилка може призвести до увімкнення задньої передачі – і тоді трапиться маленьке ДТП із тим, хто стоїть на світлофорі позаду вас.

Повільний рух. Десь у тихому місці потренуйтесь у їзді з АКП на малій швидкості, з зупинками та рушаннями. Це знадобиться вам у пробках, маневруванні в дворах, при паркуванні, заїзді в гараж. Зазвичай все просто: при селекторі в D або R ви прибираєте праву ногу з акселератора – і машина починає їхати. Ви переносите ногу на гальма і ними потроху стримуєте машину, яка рушає і поволі рухається на холостому ході двигуна.

Різке прискорення. На вільній дорозі повчіться правильно використовувати режим кік-даун, призначений для максимально швидкого прискорення. Якщо акселератор протиснути до самої підлоги, подолавши опір такого собі "бар’єру" внизу ходу педалі, коробка перейде на одну-дві передачі вниз і машина отримає максимально можливе прискорення.

Впевнено і чітко. У водія машини з АКП не може бути звички нервово "гратися" акселератором в режимі трансмісії D. Натискування цієї педалі повинні бути чіткими – коли прискорення, то впевнене і без перерв, якщо рух накатом, то однозначний і без підгазовок. Якщо ні, то модуль управління коробки не зрозуміє ваших намірів і даремно перемикатиме передачі.

Гальмування двигуном. Розберіться, в який спосіб з вашим силовим агрегатом найкраще гальмувати двигуном. Буває, для цього слід переходити в ручний режим трансмісії і примусово вмикати одну з нижніх передач, а в деяких моделей гальмівне зусилля досягається вже при простому скиданні газу в режимі D. Прийом гальмування двигуном знадобиться вам на спусках та взимку.

Узимку. На зимовій дорозі автомат може вести себе незвично для водія, який ще учора їздив на механіці. Тож завчасно розберіться, як вмикається зимовий режим АКП – щоб впевнено рушати на слизький поверхні і як безпечніше для коробки буксувати в снігу.

Коротко

Не варто думати, що звільнившись від обов’язку перемикати передачі ви стаєте вільним від інших водійських обов’язків. Вам так само треба слідкувати за поведінкою авто на дорозі, зокрема, за напрямком руху, можливим буксуванням коліс, та й за обертами двигуна теж не буде зайвим час від часу наглядати. Така уважність зробить ваші поїздки більш безпечними, а системи і агрегати машини – більш надійними і довговічними.