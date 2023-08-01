Дві олімпійські медалі в Словенії виборола учасниця проєкту Olympic Dreams

Учасниця проєкту Olympic Dreams дзюдоїстка Анна Олійник-Корнійко виборола дві олімпійські медалі на XVII літньому Європейському юнацькому олімпійському фестивалі в Маріборі, Словенія. Вихованиця тренерів Карена Балаяна та Олександри Старкової здобула срібло у персональній першості та бронзу – у командному заліку.





В особистих змаганнях в категорії до 70 кг Анна послідовно перемогла у виснажливих сутичках дзюдоїсток з Чехії, Австрії та Литви, поступившись лише у фіналі спортсменці з Великої Британії. А наступного дня, виступаючи у складі змішаної збірної України, досягла перемог у всіх своїх двобоях в категорії +63 кг з представницями Італії, Азербайджану, Словенії та Франції й принесла необхідні бали команді.



“Анна продемонструвала свої найліпші професійні якості, жагу боротьби до останнього моменту, – відзначила тренерка олімпійської віцечемпіонки Олександра Старкова. – При цьому наша спортсменка проявила великий потенціал, який обов’язково реалізує у майбутніх змаганнях. Дякуємо за підтримку нашої команди проєкту Olympic Dreams, фонду “Майбутнє – дітям”!”.

Проєкт Olympic Dreams: олімпійські мрії збуваються!

Анна Олійник-Корнійко є учасницею проєкту міжнародних спортивних таборів Olympic Dreams, що був створений Благодійним фондом “Майбутнє – дітям” для підтримки олімпійського резерву України. Під час існування проєкту протягом 2022-2023 років понад 330 юних спортсменів з постраждалих регіонів України змогли продовжити тренувальний процес у безпечних умовах, готуючись до відповідальних стартів.

Ініціатор проєкту Olympic Dreams, меценат фонду “Майбутнє - дітям” Анатолій Бойко

Ініціатор проєкту Olympic Dreams, підприємець та меценат Анатолій Бойко підкреслив: “Ми починали цей проєкт на початку 2022 року з метою підтримки нашого олімпійського резерву в умовах війни, і вже сьогодні маємо вражаючі результати. Ми не лише змогли зберегти “золотий склад”, виборюючи найвищі нагороди на престижних світових турнірах, а й вперше отримали олімпійські медалі. Вірю в наших майбутніх олімпійських чемпіонів, які сьогодні підіймають прапор України на світових спортивних аренах під звуки українського гімну!”

Проєкт Olympic Dreams здобув підтримку з боку Міністерства молоді та спорту України, Міністерства закордонних справ, Київського обласного відділення НОК України, Федерації дзюдо України, меценатів та амбасадорів. У ці дні розпочинає роботу черговий – п’ятий міжнародний табір проєкту – в Іспанії.

Додаткова інформація:

https://maydit.com.ua

https://www.facebook.com/olympic.dreams.project

https://www.instagram.com/future2children/