Две олимпийские медали в Словении завоевала участница проекта Olympic Dreams

Участница проекта Olympic Dreams дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко завоевала две олимпийские медали на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе, Словения. Воспитанница тренеров Карена Балаяна и Александры Старковой выиграла серебро в личном первенстве и бронзу – в командном зачете.
Анна Олейник-Корнийко является участницей проекту международных спортивных лагерей Olympic Dreams, который был основан Благотворительным фондом “Майбутнє – дітям” для поддержки олимпийского резерва Украины. За время существования проекта в течение 2022-2023 годов более 330 юных спортсменов из пострадавших регионов Украины смогли продолжить тренировочный процесс в безопасных условиях, готовясь к ответственным стартам.
Инициатор проекта Olympic Dreams, меценат фонда “Майбутнє - дітям” Анатолий Бойко
Инициатор проекта Olympic Dreams, предприниматель и меценат Анатолий Бойко подчеркнул: "Мы организовали этот проект в начале 2022 года с целью поддержки нашего олимпийского резерва в условиях войны, и уже сегодня есть впечатляющие результаты. Мы не только смогли сохранить "золотой состав", завоевывая самые высокие награды на престижных мировых турнирах, но и впервые получили олимпийские медали. Верю в наших будущих олимпийских чемпионов, которые сегодня поднимают флаг Украины на мировых спортивных аренах под звуки украинского гимна!"
Проект Olympic Dreams получил поддержку со стороны Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства иностранных дел, Киевского областного отделения НОК Украины, Федерации дзюдо Украины, меценатов и амбассадоров. В эти дни начинает работу очередной – пятый международный лагерь проекта – в Испании.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/olympic.dreams.project