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Две олимпийские медали в Словении завоевала участница проекта Olympic Dreams

Участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко завоевала две олимпийские медали для Украины в Словении
 

Участница проекта Olympic Dreams дзюдоистка Анна Олейник-Корнийко завоевала две олимпийские медали на XVII летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Мариборе, Словения. Воспитанница тренеров Карена Балаяна и Александры Старковой выиграла серебро в личном первенстве и бронзу – в командном зачете.
В личных соревнованиях в категории до 70 кг Анна последовательно выиграла в непростых поединках у дзюдоисток из Чехии, Австрии и Литвы, уступив лишь в финале спортсменке из Великобритании. А на следующий день, выступая в составе смешанной сборной Украины, одержала победы во всех своих боях в категории +63 кг с представительницами Италии, Азербайджана, Словении и Франции и принесла необходимые баллы команде.
“Анна продемонстрировала свои лучшие профессиональные качества, жажду борьбы до последнего момента, – отметила тренер олимпийской вице-чемпионки Александра Старкова. – При этом наша спортсменка проявила значительный потенциал, который обязательно реализует в будущих соревнованиях. Благодарим за поддержку нашей команды проект Olympic Dreams, фонд “Майбутнє – дітям”!”.

Проект Olympic Dreams: олимпийские мечты сбываются!

Анна Олейник-Корнийко является участницей проекту международных спортивных лагерей Olympic Dreams, который был основан Благотворительным фондом “Майбутнє – дітям” для поддержки олимпийского резерва Украины. За время существования проекта в течение 2022-2023 годов более 330 юных спортсменов из пострадавших регионов Украины смогли продолжить тренировочный процесс в безопасных условиях, готовясь к ответственным стартам.

Инициатор проекта Olympic Dreams, меценат фонда “Майбутнє - дітям” Анатолий Бойко

Инициатор проекта Olympic Dreams, предприниматель и меценат Анатолий Бойко подчеркнул: "Мы организовали этот проект в начале 2022 года с целью поддержки нашего олимпийского резерва в условиях войны, и уже сегодня есть впечатляющие результаты. Мы не только смогли сохранить "золотой состав", завоевывая самые высокие награды на престижных мировых турнирах, но и впервые получили олимпийские медали. Верю в наших будущих олимпийских чемпионов, которые сегодня поднимают флаг Украины на мировых спортивных аренах под звуки украинского гимна!"

Проект Olympic Dreams получил поддержку со стороны Министерства молодежи и спорта Украины, Министерства иностранных дел, Киевского областного отделения НОК Украины, Федерации дзюдо Украины, меценатов и амбассадоров. В эти дни начинает работу очередной – пятый международный лагерь проекта – в Испании.

Дополнительная информация:

https://maydit.com.ua

https://www.facebook.com/olympic.dreams.project

https://www.instagram.com/future2children/

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