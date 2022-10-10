Дві мішені. Зеленський назвав мету масштабної атаки РФ на Україну

"Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені. Енергообʼєкти - по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житормирщина, Кіровоградщина, південь….Друга мішень - люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди", - заявив президент.

Крім того, президент додав, що російські війська б'ють по критичній інфраструктурі по всій країні. За словами Зеленського, Росія хоче залякати українців, але окупантам зробити це не вдасться.

"Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але ми будемо бігти тільки вперед і продемонструємо це на полі бою. Працюють рятувальники, працюють ППО. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки нашим військовим все буде нормально", - додав він.