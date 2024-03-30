Дві країни ЄС завтра долучаться до Шенгенської зони

До Шенгенської зони завтра, 31 березня, долучаться ще дві країни Європейського союзу. Йдеться про Болгарію та Румунію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейську комісію .

У заяві ЄК зазначається, що від завтра шенгенські правила застосовуватимуться в обох цих державах-членах, включаючи видачу шенгенських віз. Крім того, буде скасовано контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах.

"Комісія рішуче вітає це досягнення, яке стало результатом історичного рішення Ради від грудня 2023 року, передають в Єврокомісії.

Також у заяві озвучується переконання, що долучення Болгарії та Румуні до Шенгенської зони зробить спільну територію "більш привабливою завдяки значному розширенню найбільшої у світі спільної території без внутрішнього прикордонного контролю".

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала це "великим успіхом" для обох країн, а також "історичним моментом для Шенгенської зони", яка є найбільшої зони вільного пересування у світі.

"Разом ми будуємо сильнішу, об'єднанішу Європу для всіх наших громадян", - наголосила вона.

Шлях Румунії та Болгарії до Шенгену

Нагадаємо, ще у 2011 році Єврокомісія підтвердила у звітах Шенгенської оцінки, що Болгарія та Румунія виконали всі вимоги, щоб стати частиною Шенгенської зони.

Обидві країни починаючи з грудня минулого року вжили всіх необхідних заходів для забезпечення безперебійного застосування шенгенських правил з 31 березня 2024 року, передають в Єврокомісії.

Також вказується, що між державами-членами вздовж західнобалканського та східно-середземноморського маршрутів, включаючи Болгарію, Румунію, Австрію, Грецію, Угорщину та Словаччину, було створено регіональну ініціативу щодо співпраці поліції з метою боротьби з викликами, зокрема, пов'язаними з транскордонною злочинністю.

Тепер Раді ЄК потрібно буде ухвалити рішення про встановлення дати скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди.

Шенгенська зона

Група країн Європи, які домовилися не перевіряти паспорти людей, що перетинають кордони між ними. Це означає, що люди можуть вільно подорожувати Шенгенською зоною без будь-яких проблем.