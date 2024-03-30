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Две страны ЕС завтра присоединятся к Шенгенской зоне

Суббота 30 марта 2024 18:42
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Две страны ЕС завтра присоединятся к Шенгенской зоне Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Шенгенскую зону завтра, 31 марта, присоединятся еще две страны Европейского союза. Речь идет о Болгарии и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.

В заявлении ЕК отмечается, что с завтрашнего дня шенгенские правила будут применяться в обоих этих государствах-членах, включая выдачу шенгенских виз. Кроме того, будет упразднен контроль на внутренних воздушных и морских границах.

"Комиссия решительно приветствует это достижение, которое явилось результатом исторического решения Рады с декабря 2023 года, передают в Еврокомиссии.

Также в заявлении озвучивается убеждение, что присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне сделает общую территорию "привлекательнее благодаря значительному расширению крупнейшей в мире общей территории без внутреннего пограничного контроля".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это "большим успехом" для обеих стран, а также "историческим моментом для Шенгенской зоны", которая является самой большой зоной свободного передвижения в мире.

"Вместе мы строим более сильную, более объединенную Европу для всех наших граждан", - подчеркнула она.

Путь Румынии и Болгарии в Шенген

Напомним, еще в 2011 году Еврокомиссия в отчетах Шенгенской оценки подтвердила, что Болгария и Румыния выполнили все требования, чтобы стать частью Шенгенской зоны.

Обе страны начиная с декабря прошлого года приняли все необходимые меры для обеспечения бесперебойного применения шенгенских правил с 31 марта 2024 года, передают в Еврокомиссии.

Также указывается, что между государствами-членами вдоль западнобалканского и восточно-средиземноморского маршрутов, включая Болгарию, Румынию, Австрию, Грецию, Венгрию и Словакию, была создана региональная инициатива по сотрудничеству полиции с целью борьбы с вызовами, в частности, связанными с трансграничной преступностью. .

Теперь Совету ЕК предстоит принять решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения.

Шенгенская зона

Группа стран Европы, которые договорились не проверять паспорта людей, пересекающих границы между ними. Это значит, что люди могут свободно путешествовать по Шенгенской зоне без каких-либо проблем.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 27 стран. После присоединения Румынии и Болгарии количество членов вырастет до 29 государств соответственно.

Напомним, в декабре 2023 года Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на вступление Софии в Шенгенскую зону Европы. В частности, если Болгария не отменит транзитную оплату за российский газ.

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Румыния Болгария Шенгенская зона
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