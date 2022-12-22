Дві країни ЄС розморозили частину російських активів

Влада Бельгії вслід за Люксембургом дала "зелене світло" на розморожування активів на рахунках російського Національного розрахункового депозитарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство фінансів Бельгії та Люксембургу .

Санкції ЄС проти Національного розрахункового депозитарію діяли з 3 червня, проте фактично російські інвестори зіткнулися з обмеженнями на отримання дивідендів та купонів з іноземних акцій ще раніше - вони перестали ходити після руйнування "мосту" між НРД, з одного боку, та Euroclear та Clearstream - з іншого.

Як зазначає партнер адвокатського бюро NSP Сергій Гландін аналогічне рішення може ухвалити регулятор Німеччини.

Сьогодні, 22 грудня, дозвіл на розблокування російських активів дав уряд Бельгії. Російські активи зберігались на бельгійській Euroclear.

Нагадаємо, Швейцарія розширила санкційний список проти Росії у зв'язку з прийнятими ЄС новими обмеженнями через постачання іранських безпілотників до Росії та продовження війни в Україні.

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