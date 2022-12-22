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Две страны ЕС разморозили часть российских активов

Фото: Бельгия и Люксембург разморозили часть российских активов (sputnik by)
Автор: Карина Левицкая

Власти Бельгии вслед за Люксембургом дали "зеленый свет" на размораживание активов на счетах российского Национального расчетного депозитария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство финансов Бельгии и Люксембурга.

Сегодня, 22 декабря, разрешение на разблокирование российских активов дало правительство Бельгии. Российские активы хранились на бельгийском Euroclear.

Как отмечает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин, аналогичное решение может принять регулятор Германии.

Санкции ЕС против Национального расчетного депозитария действовали с 3 июня, однако фактически российские инвесторы столкнулись с ограничениями на получение дивидендов и купонов с иностранных акций еще раньше - они перестали ходить после разрушения "моста" между НРД, с одной стороны, и Euroclear и Clearstream - с другого.

Напомним, Швейцария расширила санкционный список против России в связи с принятыми ЕС новыми ограничениями из-за поставок иранских беспилотников в Россию и продолжения войны в Украине.

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